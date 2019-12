Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 14:10 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un pomeriggio della redazione Gabriele a Luigi in studio di quest’oggi l’annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte a fine mandato non l’acerola politica iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante però rischia di creare una falsa e distorta prospettiva queste le parole del premier che Intanto preparo la verifica del governo di gennaio con il nuovo nodo sulla prescrizione che divide il MoVimento 5 Stelle Partito Democratico Palazzo Chigi nel frattempo ha smentito le indiscrezioni di stampa Sulla revisione di quota 100 e del reddito di cittadinanza non è all’ordine del giorno fanno sapere dalla maggioranza allerta meteo sull’Italia allerta di colore giallo sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia disagi nel potentino in ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 14:10: romadailynews radiogiornale appuntamento con… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Sant'Agata Militello. Aggredisce la madre, arrestato 50enne) è stato pubblicato su: Tempo Stret… - corgiallorosso : Trigoria, la Roma torna a lavoro: individuale per Kluivert, Pastore, Santon, Zappacosta e Cristante -