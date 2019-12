Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il governo va verso la verifica di gennaio il prossimo nodo sarà quello sulla prescrizione che divide il MoVimento 5 Stelle Partito Democratico dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica ha detto intanto il premier Giuseppe Conte in colloquio su Repubblica riferendosi al suo impegno a lungo termine iniziare a ragionare sulle proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva ma non mi vedono bello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della politica ha detto la presidente del consiglio maltempo sull’Italia oggi allerta gialla sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia ieri una valanga si è distaccata dalle Dolomiti del Brentasta ...

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 12:10: romadailynews radiogiornale appuntamento con… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 12:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - soniaberetta : Ancora gente #senzacuore ???? Cani%20abbandonati%2C%20358%20solo%20a%20Natale%3A%20una%20vergogna%20senza%20fine -