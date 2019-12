Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 11 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in colloquio con il quotidiano Repubblica parla di un suo impegno a lungo termine iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva ma non mi vedono bello Cincinnato mi devi trago e mi disinteresso della politica il premier è prepara intanto la verifica di gennaio con il nuovo nodo della prescrizione che divide Movimento 5 Stelle è partito democratico e tensioni tra Stati Uniti ed Iran non staremo a guardare Iran mettere Uomini e donne americane in pericolo così Pompeo dopo i bombardamenti statunitensi di ieri contro postazioni filo iraniano ...

