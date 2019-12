Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio il leader nordcoreano Kim jong-un ha chiesto i suoi militari diplomatici di preparare misura offensive non meglio specificate per proteggere la sicurezza e la sovranità del paese così riferiscono i media statali della Corea del Nord Kim aveva convocato ieri sera una riunione di suoi massimi funzionari in vista della scadenza a fine anno del ultimatum rivolto da Pyongyang agli Stati Uniti affinché modifichino la loro posizione sui negoziati nucleari in stallo durante la riunione del partito dei lavoratori di Corea Kim ha anche analizzato in modo completo e dettagliato i problemi che sorgono negli sforzi per ricostruire la moribonda economia del nord è assegnato compiti per correggere urgentemente la grave situazione dei principali settori industriali Così ha detto all’agenzia di stampa ...

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 08:10: romadailynews radiogiornale Ben ritrovati… - Ilikepuglia : Maltempo, in Puglia ultime nevicate ad alta quota. Sole e temperature stabili a Capodanno - fra_franzese : RT @NapoliCapitale: Perché al Sud l’energia elettrica è più cara di sette volte rispetto al Nord? -