Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Vitale in studio blindata la squadra con la nomina annunciata dei ministri al posto di fioramonti Conte prepara la verifica di governo nuovo nodo la prescrizione che divide Movimento 5 Stelle TB parts tanto rapida delle regionali del 26 gennaio in Emiliagna e Calabria Bonacini sempre la lista Imola col sindaco Milanese sala Salvini da Bologna attacca Conte vive male ossessionato da me argomento non staremo a guardare l’iran mettere Uomini e donne americane in pericolo così Pompeo dopo i bombardamenti americani di ieri contro postazioni fido iraniani in Iraq e Siria 4 mesi erano caduti vicino a Basilea che ospita soldati americani e Taggì Oggi è il tredicesimo anniversario della morte di Saddam Hussein e oggi anche allerta gialla per maltempo sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Siciliaieri una ...

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 07:10: romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - ecovicentino : Le ultime notizie del 30/12/19 - -