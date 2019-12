Uccide cani per fare la zuppa: ristoratore arrestato per furto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Uccide cani per preparare zuppa. Questo il piano di un ristoratore che voleva preparare un piatto a base di carne ma che poi ha finito col fare una strage. Uccide ben otto cani prima di essere arrestato. E’ la storia di un piccolissimo ristoratore che sta conquistando le prime pagine dei giornali internazionali in seguito … L'articolo Uccide cani per fare la zuppa: ristoratore arrestato per furto proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

mattinonline : Uccide otto cani per usare la carne negli hot dog - mancoicani : RT @georgienonfa: Nel 1021 il califfo al-Hakim bi-amri-llah decreta di sterminare tutti i cani del Cairo, di proibire a tutte le donne di u… -