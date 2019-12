Turismo | boom in Campania | 756mila ingressi al Vesuvio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Successo nel 2019 per il Gran Cono delche chiude con 756.572a fronte dei 665.945 registrati nel 2018: il dato è stato divulgato dal presidente dell’Ente Parco Nazionale del, Agostino Casillo: “Un risultato straordinario, il record di sempre relativo alle presenze al Cratere del, con più 90milarispetto al 2018 ovvero un +14%, frutto anche del forte investimento in promozione e comunicazione realizzato negli ultimi anni. Questo risultato ci conferma tra i primi attrattori turistici nazionali e internazionali.” Numeri positivi anche per il Parco archeologico di Ercolano che chiude l’anno con 548.070 visitatori (29 dicembre incluso) rispetto ai 534.328 del 2018.L'articoloinalMeteo Web.

