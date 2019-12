Trova un portafoglio e decide di riconsegnarlo al proprietario mancano 20 euro e viene accoltellato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Invece di essere ricompensato per un gesto non comune un giovane di 33 anni di Milano è stato ricoverato a un ospedale di Roma dopo essere stato accoltellato. Il giovane aveva Trovato un portafoglio per strada e aveva deciso di restituirlo al legittimo proprietario. Il 33 enne milanese è riuscito a risalire al proprietario del portafoglio grazie a un documento d’identità che si Trova all’interno del portafoglio stesso. Solo che al momento della consegna del portafoglio un amico del proprietario ha tirato fuori un coltello e ha accoltellato il 33 enne milanese. Il motivo del folle gesto è che nel portafoglio non c’erano 70 euro come pensava il proprietario ma 50 euro. Il proprietario del portafoglio e il suo amico hanno accusato il 33 enne milanese di aver sottratto 20 euro. Subito dopo l’aggressione i due si sono dati alla fuga. L’aggressione è avvenuta in un ... Leggi la notizia su baritalianews

Settemezzomagaz : I militari dell'Arma, tramite i documenti d’identità custoditi nel portamonete, hanno rintracciato il legittimo pro… - IvanRettore : @Adnkronos @EUNotizie Detta da una persona che ha avuto in passato soltanto un incarico istituzionale come 'Ministr… - susanna769 : RT @MissTiptree: Conosco una persona meravigliosa, che quando si trova discutere di qualsiasi cosa con ottusi, smette di parlare, apre il p… -