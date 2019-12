Triste epilogo per Nicolò Galbiati: il giovane non ce l’ha fatta dopo il tragico incidente di sabato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non ce l’ha fatta Nicolò Galbiati, il giovane di 19 anni coinvolto nel grave incidente avvenuto sabato scorso. Nella giornata di sabato un incidente ha visto coinvolte tre auto , che si sono schiantate tra loro sulla Provinciale 38 a Gaggiano, in provincia di Milano. Nicolò era andato in arresto cardiocircolatorio: dopo 15 minuti i … L'articolo Triste epilogo per Nicolò Galbiati: il giovane non ce l’ha fatta dopo il tragico incidente di sabato NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

monicacesarato : RT @ninobaldan: Il triste epilogo di #Coin a #Venezia: 2.200 metri quadri in pieno Centro Storico completamente abbandonati. - DreamOfVenice : RT @ninobaldan: Il triste epilogo di #Coin a #Venezia: 2.200 metri quadri in pieno Centro Storico completamente abbandonati. - FGiallorossa : @SasyP10 Si è solo fatto carica di farli smettere di giocare. A entrambi era stato chiesto di rimanere come dirigen… -