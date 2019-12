Trieste Film Festival 2019 | La vita nascosta di Terrence Malick è il film di apertura

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La- Hidden Life diin anteprima italiana al, al via il 17 gennaio. Il 17 gennaio si apre ilcon l'anteprima italiana di La- A Hidden Life di. Il primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell'Europa centro orientale è in programma fino al 23 gennaio: diretto oggi da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, il TsFF continua a essere un osservatorio privilegiato su cinematografie e autori spesso poco noti - se non addirittura sconosciuti - al pubblico italiano, e più in generale a quello "occidentale". Più che un, un ponte che mette in contatto le diverse latitudini dell'Europa del cinema, scoprendo ...

TRIESTEALLNEWS : Al Cinema Ariston di Trieste arriva come film evento di Natale, la già acclamata opera di Lulu Wang #TheFarewell… - Silvia40245725 : RT @VOX_Produzioni: ?? Oggi, in allegato a @il_piccolo, è uscito il fascicolo - andrà a comporre il libro 'Trieste e il cinema' - dove si pa… - Roma_H_24 : Musica e film al Macro - -