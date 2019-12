Tribunale del Riesame decide su proroga altoforno 2 a Taranto

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È in corso nell’aula C deldeldil’udienza di discussione del ricorso presentato dai commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza didell’uso dell’Afo2.I commissari straordinari, tramite i legali Angelo Loreto e Filippo Dinacci, alla vigilia dell’udienza hanno depositato una memoria integrativa ribadendo che occorre altro tempo per ottemperare alle prescrizioni del custode giudiziario Barbara Valenzano, e che è stato sottoscritto un contratto con la ditta Paul Wurth per 11,5 milioni di euro - un terzo già versati come anticipo - per installare alcune attrezzature (due macchine a tappare e due a forare, e due campionatori di temperatura della ghisa).Il ricorso dinanzi aldel(Licci ...

petergomezblog : Open, il tribunale del riesame respinge il ricorso di Carrai: i sequestri sono legittimi - valigiablu : Facebook ha deciso di fare reclamo contro l'ordinanza del Tribunale di Roma, che il 12 dicembre scorso aveva ordina… - reportrai3 : Il ruolo del nuovo tribunale di Napoli Nord, le intenzioni del ministro dell’ambiente Sergio Costa #Report… -