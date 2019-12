Treccani – Il volto delle parole, docufiction con Alessio Boni: “La conoscenza è un bene prezioso” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo avere interpretato Enrico Piaggio e Giorgio Ambrosoli, Alessio Boni torna in tv con una nuova docufiction. Lunedì 30 dicembre, in seconda serata su Rai3, andrà in onda 'Treccani - Il volto delle parole'. L'attore vestirà i panni di un agente dell'Enciclopedia Italiana Treccani e racconterà la storia dell'istituto tramite interviste e materiale di repertorio. Leggi la notizia su tv.fanpage

