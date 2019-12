Trasporto d’urgenza da Cagliari a Bologna con un Falcon 900 dell’Aeronautica: paziente in pericolo di vita (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un uomo di 61 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nella giornata di oggi da Cagliari a Bologna a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero al Policlinico “Sant’Orsola – Malpighi”. Il Falcon 900, uno dei velivoli dell’Aeronautica Militare in prontezza ventiquattr’ore su ventiquattro per i trasporti sanitari urgenti, è decollato in mattinata dall’aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo, dopo aver ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea. Dopo l’atterraggio a Cagliari, sul velivolo è stato imbarcato il paziente insieme ad una equipe medica che lo ha assistito costantemente durante il volo. Decollato alle 12:50 circa dal capoluogo sardo, l’aereo è atterrato dopo un’ora di volo a Bologna. Il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

