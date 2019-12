Trasporti Roma, da Raggi a Zingaretti anno nuovo vecchie promesse. E anche gli stanziamenti sono sempre gli stessi (Di lunedì 30 dicembre 2019) “La metro C arriverà a Saxa Rubra”. “La Roma-Lido diventerà una metropolitana”. “Vogliamo costruire la metro D”. “La Roma-Viterbo verrà completamente rinnovata”. Quasi a ricalcare i versi di una nota canzone di Lucio Dalla, sono arrivate tutte insieme, all’anti-vigilia del Capodanno, le rituali promesse istituzionali sui Trasporti capitolini. Comune di Roma, Regione Lazio, ministero dei Trasporti, anche stavolta hanno sollevato il megafono e sciorinato la presenza di soldi e progetti (sempre gli stessi) per opere che la città aspetta da anni, ma che in realtà risultano procedere a passo di lumaca, se non addirittura ferme alla mera carta. Il 27 dicembre scorso, in particolare, Virginia Raggi e Nicola Zingaretti si sono confrontati a distanza – la sindaca al cantiere metro C di Amba Aradam, il governatore a quello della stazione Flaminio – in un’escalation di annunci facendo quasi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

