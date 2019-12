Tragedia di Corso Francia | le risposte mancate delle telecamere e la difficoltà di

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Dovevano essere fondamentali ai finiindagini, invece i videodi sorveglianza sembrano non aver dato leche cercavano gli inquirenti. È quanto emerge, secondo il quotidiano romano Il Messaggero, dai primi riscontri sulle immagini in mano agli agenti. Leavrebbero potuto dire in che punto esattamente Gaia e Camilla hanno attraversato: erano sulle strisce oppure hanno scavalcato il guardrail? Diventano così sempre più centrali, per ricostruire la dinamica dell’incidente, le testimonianze raccolte in questi giorni dagli inquirenti. Alcune però sono contrastanti, come ammette la stessa avvocata della famiglia di Gaia, Giulia Bongiorno sulle pagine del Corriere della Sera. Secondo alcuni testimoni le ragazze non avrebbero infatti attraversato sulle strisce. «Ero fermo al semaforo e le ho viste volare e ...

