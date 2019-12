Traffico Roma del 30-12-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 19 : 30 : NORMALIZZATO IL Traffico SULL’INTERO ANELLO DEL RACORDO ANULARE , ANCHE IN TANGENZIALE ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO. E DOMANI TRA LE 13 E LE 16, IN CENTRO, SI ...

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 18 : 30 : NON C’E’ MOLTO Traffico IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24 ED ANCORA TRA LA RomaNINA E L’APPIA SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE ...

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17 : 30 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA SULLA TANGENZIALE CODE PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA ...

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 15 : 30 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE MA PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ALTRO INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE CON CODE DALLA TANGENZIALE IN USCITA DA Roma CODE PER ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZALE FLAMINIO ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA ...

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 13 : 30 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA FIANO E IL BIVIO PER L’AUTOSOLE E A SEGUIRE SULL’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI FIRENZE FINO A PONZANO RomaNO SORATTE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE SU VIALE DELLE MILIZIE ALL’INCROCIO CON VIA LEONE IV, ALTRE CODE IN VIA DI ACILIA ALL’ALTEZZA DI VIA STEFANO ASSEMANI NELLE DUE DIREZIONI , ANCHE QUI ...

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA LO SVINCOLO DELLA SALARIA E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE. . Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO. ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA ARDEATINA TRA VIA MARRANA DI SANTA FRESCA E IL DIVINO AMORE DIREZIONE CENTRO. . POSSIBILI DISAGI AL Traffico DALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN BAVASTRO PER UNA ...

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’INCROCIO CON PIAZZA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO DIREZIONE CENTRO. 2 INCIDENTI CAUSATI DAL GHIACCIO UNO IN VIA DELLA FALCOGNANA ALL’ALTEZZA DI VIA PADULI IL SECONDO IN PIAZZA ERASMO PIAGGIO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANNIBALE CALZONI. IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE 10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA ...