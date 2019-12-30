Emergenza freddo: quasi 7 milioni di bambini finiranno il 2020 ...Turista francese 45enne gravemente ferita da uno squalo alle ...Sabrina Laganà, chi è la bella moglie del cantante Marco MorandiArriva Vasco NonStop Live 018+019 su Canale5 il 30 dicembreElisa Isoardi e la foto senza trucco che fa impazzire i fanPizza Hero arriva a Catania: si sfidano tre forni della cittàAustralia devastata dagli incendi... adesso c'è chi vuole cancellare ...Hotel rifiuta ospiti con autismo per Capodanno, non avrebbe spazi ...Federica Panicucci : A Capodanno in Musica avrò... Tifoso basket Roseto morto a 42 anni : il funerale è come il film ...

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 20 | 00 NORMALIZZATO IL Traffico SULL’INTERO ANELLO DEL RACORDO ANULARE , ANCHE IN TANGENZIALE ORA SI TRANSITA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 30-12-2019 ore 20:00 (Di lunedì 30 dicembre 2019) NORMALIZZATO IL Traffico SULL’INTERO ANELLO DEL RACORDO ANULARE , ANCHE IN TANGENZIALE ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO  LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA  DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO. E DOMANI TRA LE 13 E LE 16, IN CENTRO, SI SVOLGERÀ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA “WE RUN ROME”. PREVISTI DUE PERCORSI, UNO COMPETITIVO DI 10 KM, L’ALTRO AMATORIALE DI 5 KM A CUI PARTECIPERANNO COMPLESSIVAMENTE CIRCA 10 MILA ATLETI. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. LE PRIME CHIUSURE AL Traffico SCATTERANNO IN VIA DEI CERCHI  QUESTA NOTTE TRENTA MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE . PER QUEL CHE RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO PREVISTE MODIFICHE ... Leggi la notizia su romadailynews
  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 19 : 30 : NORMALIZZATO IL Traffico SULL’INTERO ANELLO DEL RACORDO ANULARE , ANCHE IN TANGENZIALE ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO  LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA  DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO. E DOMANI TRA LE 13 E LE 16, IN CENTRO, SI ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 19 : 00 : NON C’E’ MOLTO Traffico IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24 ED ANCORA TRA LA RomaNINA E L’APPIA SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI  PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 18 : 30 : NON C’E’ MOLTO Traffico IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24 ED ANCORA TRA LA RomaNINA E L’APPIA SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI  PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 18 : 00 : CODE  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA  SULLA TANGENZIALE CODE PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI  PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO  LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA  DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17 : 30 : CODE  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA  SULLA TANGENZIALE CODE PER Traffico TRA TOR DI QUINTO E SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI  PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO  LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA  DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17 : 00 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE MA PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA  ALTRO INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE  CON CODE DALLA TANGENZIALE IN USCITA DA Roma  CODE PER ALTRO INCIDENTE   IN VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZALE FLAMINIO   ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 16 : 30 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE MA PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA  ALTRO INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE  CON CODE DALLA TANGENZIALE IN USCITA DA Roma  CODE PER ALTRO INCIDENTE   IN VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZALE FLAMINIO   ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 15 : 30 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE MA PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA  ALTRO INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE  CON CODE DALLA TANGENZIALE IN USCITA DA Roma  CODE PER ALTRO INCIDENTE   IN VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZALE FLAMINIO   ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 14 : 30 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA FIANO E IL BIVIO PER L’AUTOSOLE E A SEGUIRE SULL’AUTOSOLE  IN DIREZIONE DI FIRENZE FINO A PONZANO RomaNO SORATTE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA  CODE PER INCIDENTE SU VIALE DELLE MILIZIE ALL’INCROCIO CON VIA LEONE IV, ALTRE CODE IN VIA DI ACILIA ALL’ALTEZZA DI VIA STEFANO ASSEMANI NELLE DUE DIREZIONI , ANCHE QUI ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 13 : 30 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA FIANO E IL BIVIO PER L’AUTOSOLE E A SEGUIRE SULL’AUTOSOLE  IN DIREZIONE DI FIRENZE FINO A PONZANO RomaNO SORATTE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA  CODE PER INCIDENTE SU VIALE DELLE MILIZIE ALL’INCROCIO CON VIA LEONE IV, ALTRE CODE IN VIA DI ACILIA ALL’ALTEZZA DI VIA STEFANO ASSEMANI NELLE DUE DIREZIONI , ANCHE QUI ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA LO SVINCOLO DELLA SALARIA  E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE. . Traffico INTENSO E RALLENTATO  SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.  ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA ARDEATINA TRA VIA MARRANA DI SANTA FRESCA E IL DIVINO  AMORE DIREZIONE CENTRO. .   POSSIBILI DISAGI  AL Traffico DALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN BAVASTRO  PER UNA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA LO SVINCOLO DELLA SALARIA  E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE. . Traffico INTENSO E RALLENTATO  SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.  ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA ARDEATINA TRA VIA MARRANA DI SANTA FRESCA E IL DIVINO  AMORE DIREZIONE CENTRO. .   POSSIBILI DISAGI  AL Traffico DALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN BAVASTRO  PER UNA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE  IN VIA TIBURTINA ALL’INCROCIO CON PIAZZA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO DIREZIONE CENTRO. 2 INCIDENTI CAUSATI DAL GHIACCIO  UNO IN VIA DELLA FALCOGNANA ALL’ALTEZZA DI VIA PADULI IL SECONDO IN PIAZZA ERASMO PIAGGIO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANNIBALE CALZONI.  IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE 10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE  IN VIA TIBURTINA ALL’INCROCIO CON PIAZZA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO DIREZIONE CENTRO. 2 INCIDENTI CAUSATI DAL GHIACCIO  UNO IN VIA DELLA FALCOGNANA ALL’ALTEZZA DI VIA PADULI IL SECONDO IN PIAZZA ERASMO PIAGGIO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANNIBALE CALZONI.  IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE 10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA ...

  • Traffico Roma del 30-12-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 30-12-2019 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE  IN VIA TIBURTINA ALL’INCROCIO CON PIAZZA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO DIREZIONE CENTRO. 2 INCIDENTI CAUSATI DAL GHIACCIO  UNO IN VIA DELLA FALCOGNANA ALL’ALTEZZA DI VIA PADULI IL SECONDO IN PIAZZA ERASMO PIAGGIO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANNIBALE CALZONI.  IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE 10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA ...

twitterriotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-12-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!