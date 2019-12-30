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Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17 | 00 LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ...

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Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17:00 (Di lunedì 30 dicembre 2019) LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE MA PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA  ALTRO INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE  CON CODE DALLA TANGENZIALE IN USCITA DA Roma  CODE PER ALTRO INCIDENTE   IN VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZALE FLAMINIO   ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI PRATO DELLA CORTE,  CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE  PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO  LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA  DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ... Leggi la notizia su romadailynews

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