Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17:00 (Di lunedì 30 dicembre 2019) LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E RomaNINA, ALTRE CODE MA PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ALTRO INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE CON CODE DALLA TANGENZIALE IN USCITA DA Roma CODE PER ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZALE FLAMINIO ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI PRATO DELLA CORTE, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ... Leggi la notizia su romadailynews
riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - romadailynews : Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17:00: LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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