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Traffico Roma del 30-12-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 30-12-2019 ore 14 | 30 LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA FIANO E IL BIVIO PER L’AUTOSOLE E A ...

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Traffico Roma del 30-12-2019 ore 14:30 (Di lunedì 30 dicembre 2019) LUNGHE CODE PER INCIDENTE  SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA FIANO E IL BIVIO PER L’AUTOSOLE E A SEGUIRE SULL’AUTOSOLE  IN DIREZIONE DI FIRENZE FINO A PONZANO RomaNO SORATTE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA  CODE PER INCIDENTE SU VIALE DELLE MILIZIE ALL’INCROCIO CON VIA LEONE IV, ALTRE CODE IN VIA DI ACILIA ALL’ALTEZZA DI VIA STEFANO ASSEMANI NELLE DUE DIREZIONI , ANCHE QUI PER INCIDENTE  FINO ALLE 15,00 POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO   IN VIA CAPITAN BAVASTRO E STRADE LIMITROFE PER UNA MANIFESTAZIONE  IN SVOLGIMENTO NEI PRESSI DELL’ASSESSORATO POLITICHE DELLA SCUOLA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO  LA STAZIONE CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA  DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ... Leggi la notizia su romadailynews

twitterriotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - romadailynews : Traffico Roma del 30-12-2019 ore 14:30: LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA… - VAIstradeanas : 14:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

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