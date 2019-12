Traffico Roma del 30-12-2019 ore 09 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’INCROCIO CON PIAZZA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO DIREZIONE CENTRO. 2 INCIDENTI CAUSATI DAL GHIACCIO UNO IN VIA DELLA FALCOGNANA ALL’ALTEZZA DI VIA PADULI IL SECONDO IN PIAZZA ERASMO PIAGGIO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANNIBALE CALZONI. IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE 10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI. POSSIBILI DISAGI ALDALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN BAVASTRO PER UNA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERA’ NEI PRESSI DELL’ASSESSORATO POLITICHE DELLA SCUOLA. TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO DA OGGI A LA STAZIOEN CORNELIA RIMARRA’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI SARA’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE ...

