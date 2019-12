Tra ricordi e aneddoti, la De Girolamo saluta il 2019 ai fornelli – VIDEO (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Il Capodanno è alle porte e Nunzia De Girolamo saluta ai fornelli il 2019. L’ex deputata ha messo da parte la propria carriera politica e si sta dedicando con tutte le forze non solo al ruolo di mamma, premurosa e attenta, ma anche di personaggio televisivo nelle vesti di opinionista, giornalista e in quelle di concorrente di reality di vario genere. Anteprima24 ha deciso di mettere alla prova l’ex politica legata al partito di Forza Italia chiedendole di cimentarsi nel cucinare il cardone beneventano. La festa di Natale è così importante e sentita in casa De Girolamo che non possono essere trascurate le tradizioni. Tra queste la preparazione del piatto tipico beneventano: “Mia madre mi ha insegnato a cucinare il cardone, ma la tradizione arriva da ancor più lontano perché questa è la ricetta di mia nonna”. Più volte in diretta ... Leggi la notizia su anteprima24

