Tour de Ski Dobbiaco 2020 | programma | orari e tv Il calendario della terza e quarta tappa

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo le prime due tappe andate in scena a Lenzerheide ed il giorno di riposo odierno, la parte centrale delde Ski all’interno delCoppa del Mondo di sci di fondo si disputerà tra vecchio e nuovo anno con le due gare distance di: domani, martedì 31 dicembre, gara a cronometro in tecnica libera, mercoledì 1 gennaio gara pursuit in tecnica classica. Ilde Ski è trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming è fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offre la diretta live testuale integrale delle sette tappe delde Ski.DE SKI 2019-Mar. 31/12/19 –(Ita) Ore 12.30 15 km TL a cronometro maschile Ore 15.00 10 km TL a cronometro femminile Mer. 01/01/20 –(Ita) Ore 11.40 10 ...

