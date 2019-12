Tottenham: gli Spurs a volte sono troppo passivi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il primo pressing del Tottenham di Mourinho non sempre funziona bene. A volte gli Spurs sono troppo passivi Il Tottenham di Mourinho ha incontrato diverse difficoltà tattiche a Norwich, soprattutto nel primo tempo. Gli Spurs si schieravano con un 532 senza palla, ma il primo pressing non sempre funzionava bene. Il Norwich gestiva palla con eccessiva facilità, schiacciando gli avversari e facendoli girare a vuoto. Un esempio nella slide sopra. 532 del Tottenham, che è disposto con un baricentro piuttosto basso. La situazione è migliorata nella ripresa, ma non è bastato per vincere. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

