Torino-Lione, in manette la storica No Tav Nicoletta Dosio. Attivisti bloccano la strada per impedire l’arresto (Di lunedì 30 dicembre 2019) È stata arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio, la “pasionaria” No Tav di 73 anni, storico volto della protesta alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità, condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. Dosio non avrebbe chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: «Vergogna allo Stato italiano». Al momento dell’arresto la macchina in cui si trovava Dosio è stata circondata da alcuni cittadini. Diversi Attivisti hanno bloccato la strada e il transito dell’auto dei carabinieri con a bordo la 73enne impedire l’arresto della donna. Qualche ora prima i gestori della pagina Facebook NoTavinfo avevano dato la notizia della sospensione delle misure alternative per Dosio, invitando «tutti e ... Leggi la notizia su open.online

