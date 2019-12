Torino-Lione, arrestata la “pasionaria” No Tav Nicoletta Dosio (Di lunedì 30 dicembre 2019) È stata arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio, la “pasionaria” No Tav di 73 anni. Era stata condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. Dosio non avrebbe chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: «Vergogna allo Stato italiano». Al momento dell’arresto la macchina in cui si trovava Dosio è stata circondata da alcuni cittadini. Qualche ora prima i gestori della pagina Facebook NoTavinfo avevano dato la notizia della sospensione delle misure alternative per Dosio, invitando «tutti e tutte» a tenersi pronti, facendo intuire quindi la volontà di ostacolarne l’arresto. Stanno arrestando Nicoletta, vergogna allo stato italianoGepostet von Notavinfo Notav am Montag, 30. Dezember ... Leggi la notizia su open.online

