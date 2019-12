Torino, detenuto suicida in cella. Aperta inchiesta: “Agenti distratti dalla partita di campionato” (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione al suicidio di Roberto Del Gaudio, detenuto del carcere Le Vallette di Torino che il 10 novembre si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella. L'uomo ha impiegato 20 minuti per compiere il gesto estremo e nessun agente di polizia penitenziaria si è accorto di nulla. Leggi la notizia su fanpage

Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: Monitor rotti: Agenti rischiano l'omicidio colposo dopo il suicidio di un detenuto nel carcere di Torino: Se le accuse… - Penitenziaria1 : Monitor rotti: Agenti rischiano l'omicidio colposo dopo il suicidio di un detenuto nel carcere di Torino: Se le acc… - zazoomblog : Torino detenuto si suicida in cella: indagati gli agenti in servizio - #Torino #detenuto #suicida #cella: -