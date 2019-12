Tor Bella Monaca, trovato clochard morto. Ipotesi ipotermia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – Il cadavere di un senza fissa dimora, di cui non si conosce ancora l’identita’, dall’eta’ apparente tra i 50 e i 60 anni, e’ stato rinvenuto alle 10.20 circa nei pressi del parcheggio di un supermercato in via Amico Aspertini, nella zona di Tor Bella Monaca, a Roma. Sul posto, oltre ai medici del 118 e agli agenti della Polizia locale, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca. L’uomo, secondo quanto si apprende, non avrebbe segni di violenza sul corpo. L’Ipotesi, al momento, e’ riconducibile a cause naturali. Sul posto per i rilievi, i militari del Nucleo Investigativo di Frascati. La salma e’ stata portata all’ospedale di Tor Vergata e messa a disposizione della procura di Tivoli. L'articolo Tor Bella Monaca, trovato clochard morto. Ipotesi ipotermia proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

IteNovas : Gli incidenti stradali non sono tutti uguali: se muori a #CorsoFrancia se ne parla una settimana se vieni investito… - SardegnaG : Gli incidenti stradali non sono tutti uguali: se muori a #CorsoFrancia se ne parla una settimana se vieni investito… - ivaldiriccardo : @virginiaraggi tranne via amico aspertini a Tor Bella Monaca , in piu' di tre anni e mezzo di nulla ,l'unica cosa s… -