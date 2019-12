Tokyo 2020, trovato amianto nella piscina dove si disputerà il torneo di pallanuoto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una notizia che sta scuotendo le Olimpiadi di Tokyo 2020 a pochi mesi dal via ufficiale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sono state trovate tracce di amianto nella sede della piscina dove si disputeranno le partite del torneo di pallanuoto della kemesse con i Cinque Cerchi. Gli organizzatori sono ora chiamati ad un vero e proprio intervento di emergenza straordinario per riportare alla normalità la struttura. In un primo momento, come svelato dal quotidiano nipponico “Asahi Shimbun” la decisione era stata di non intervenire. Una situazione che a quanto pare, era emersa già due anni fa, ma sulla quale si era preferito sorvolare. Il governo metropolitano di Tokyo e gli organizzatori delle Olimpiadi, presi alla sprovvista da quanto accaduto, non hanno al momento voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Ma, cosa sarebbe successo esattamente ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : #Tokyo2020, trovato #amianto nella #piscina dove si disputerà il torneo di pallanuoto - wwwSPORTit : Il calendario del tennis: sarà un gran 2020. Le Olimpiadi di Tokyo, un altro anno di Federer e Sinner tra i grandi… - Laemmedimarco : RT @AndreCardi: ?? @frenkperna88 ed io vi aspettiamo oggi alle 17 su Radio Agorà 21 per lo speciale UN ANNO DI SPORT (E L'ANNO CHE VERRÀ) ??… -