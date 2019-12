Tirocini, il flop sui ragazzi nelle industrie: formato solo il 10%, la maggioranza messa a “fare fotocopie” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono passati quasi 6 anni dalla stipulazione dell’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, riguardante il tema dei Tirocini extracurriculari, quelli cioè che non vengono svolti all’interno di un percorso di studi. L’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), ha stilato il primo rapporto di monitoraggio nazionale relativo al quadriennio subito successivo del 2014-2017. Complessivamente, nel quadriennio considerato sono stati attivati oltre 1milione e 263mila Tirocini extracurriculari, che hanno coinvolto 1milione e 57mila individui (con una media di 1,19 Tirocini per individuo) e quasi 402mila aziende. Il rapporto ha messo in luce due punti cruciali: l’efficacia dal punto di vista dell’inserimento al lavoro dei giovani e la capacità formativa del percorso. Quante assunzioni? Come riportato dall’Anpal, su 1.146.258 Tirocini ... Leggi la notizia su open.online

Tirocini flop Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tirocini flop