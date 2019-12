Tiro a volo, il 2020 dell’Italia: la difficile impresa di eguagliare Rio 2016 e il dilemma del trap maschile (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cinque medaglie, di cui 2 ori e 3 argenti: in pratica un bottino nobilissimo. Fu questo il bilancio straordinario del Tiro a volo italiano alle Olimpiadi di Rio 2016, salutato con grande ammirazione da tutto lo sport azzurro dal momento che contribuì in maniera pesante (5 medaglie su 28) a tenere in alto nel medagliere il contingente tricolore nella spedizione brasiliana di tre anni e mezzo fa (chiusa poi al nono posto nella graduatoria per nazioni). A poco meno di otto mesi dall’inizio dei Giochi di Tokyo 2020, la domanda che tutti si pongono è: gli shooters del Bel Paese saranno in grado di ripetersi? Sarà molto difficile, ma non impossibile. A preoccupare è la situazione del trap maschile, dove al momento non vi sono qualificati italiani per la kermesse a Cinque Cerchi, cosa questa che attualmente inficia anche la partecipazione azzurra alla gara di Mixed Team della Fossa ... Leggi la notizia su oasport

FootballAndDre1 : Ps. Contro il dortmund ero carichissimo pure io. Solo che dopo quella partita ricordo un tiro al volo su calcio d a… - amplexussan : MANNAGGIAGESÙ MO VOLO IN COREA PER ANDARE A UN CAZZO DI EVENTO DOVE CI STA ST'IDIOTA TI CI TIRO GIÙ DAL PALCO - rinoc99 : @juventusfans Eh, bella domanda. Direi in casa, stop e tiro al volo. -