The Witcher | la showrunner Lauren Hissrich risponde ad alcune critiche mosse sulla serie

La nuova serie TV di The Witcher ha riscosso parecchio successo tra critica e pubblico, senza però essere esente da alcune critiche, alle quali la stessa showrunner Lauren S. Hissrich ha risposto tramite i canali social.Ad esempio un utente lamenta il fatto che questa prima stagione presenta una narrazione molto frammentata, Lauren S. Hissrich non solo ha riconosciuto il fondamento di tale critica, ma ha anche spiegato che è stato deciso di procedere in questo modo al fine di costruire e presentare al meglio l'enorme universo in cui è ambientata l'opera.Henry Cavil (l'attore che veste i panni di Geralt) è inoltre un grande fan di The Witcher, ed ha dichiarato che è stato molto importante per lui il poter portare sul set il suo amore per il personaggio.

