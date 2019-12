The Last Night: il creatore Tim Soret spiega l'importanza della lista della wishlist di Steam (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tramite un recente post su Twitter, Tim Soret di The Last Night ha spiegato l'importanza di inserire un determinato gioco nella lista dei desideri (in questo caso di Steam). Infatti quando il gioco è desiderato da tanti utenti si ha un risvolto economico non indifferente."Sentitevi liberi di contribuite se siete interessati alla nostra opera. Più le previsioni di vendita sono accurate, più alto il budget che riusciremo a ottenere e migliore sarà il gioco. Ovviamente avremo più di 250.000 persone interessate dal lancio dopo la pubblicazione dei nostri imminenti trailer, questo combinato alle milioni di visualizzazioni dei trailer sui diversi canali, dimostrerà agli investitori che un budget multimilionario per The Last Night è sicuro e praticabile. La nostra visione ha bisogno di un valori produttivi forti." The Last Night sarà disponibile su PC ed Xbox One.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

