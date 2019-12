Terence Hill: “Bud Spencer? Ecco perchè gli ho dedicato il mio nome è Thomas” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Terence Hill spiega i motivi che lo hanno spinto a dedicare il film 'Il mio nome è Thomas' all'amico Bud Spencer, della cui morte fu informato per telefono. Terence Hill ricorda Bud Spencer e racconta del perchè Il mio nome è Thomas, trasmesso da Rai1 ieri sera, è stato alla fine dedicato proprio all'attore napoletano, amico di tante avventure cinematografiche. Il mio nome è Thomas è uscito in Italia nell'aprile del 2018 ed è stato trasmesso da poco sul piccolo schermo da Rai1. Terence Hill, protagonista e regista del film, in questi giorni è tornato a parlare di Bud Spencer con il quale ha condiviso decine di successi tanto che i due nel 2010 furono premiati con il David di Donatello alla carriera. Durante le riprese de Il ... Leggi la notizia su movieplayer

