Ter Stegen diventa papà: "Un giorno indimenticabile" - (Di lunedì 30 dicembre 2019) Marco Gentile Lady ter Stegen ha da poco dato alla luce il primogenito Ben. La compagna del portiere del Barcellona ha molto seguito su Instagram con quasi 420.000 follower Marc-André ter Stegen veste la maglia del Barcellona da sei stagioni e fino a questo momento ha messo insieme 214 presenze complessive in tutte le competizioni. Il 27enne di Moenchengladbach è alla sua quarta stagione da titolare visto che nelle prime due annate si è dovuto alternare con il portiere cileno Claudio Bravo: quest'ultimo era titolare in Liga, mentre ter Stegen era il punto di riferimento in Coppa del Re e in Champions League. ter Stegen è oggi considerato uno dei più grandi portieri in circolazione: chiedere a Lautaro Martinez e a Romelu Lukaku che in Champions League contro l'Inter si è esibito in un paio di grandi interventi tra la sfida del Camp Nou e quella del Meazza. Il classe '92 è ... Leggi la notizia su ilgiornale

sportface2016 : #Barcellona, il report sugli infortuni di #terStegen e #Arthur - ItaSportPress : Barcellona, doppia tegola: out Ter Stegen e Arthur - - davideinno85 : RT @cmdotcom: #Juve: a un passo il rinnovo di #Szczesny, ma Paratici non molla Ter Stegen e #Donnarumma -