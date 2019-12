Tennis: Maria Sharapova riparte dal WTA di Brisbane, dopo i tanti problemi fisici del 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Maria Sharapova ci riprova. La cinque volte vincitrice di Slam, reduce da una stagione costellata dai problemi fisici e da uscite di scena dolorose, non vuol arrendersi e si proietta alla stagione 2020 con determinazione. La nuova collaborazione tecnica con il team di Riccardo Piatti, di cui fa parte l’enfant prodige del Tennis azzurro Jannik Sinner, vuol dare nuovo vigore al gioco della siberiana che, a 32 anni, è seriamente intenzionata a scalare la classifica. Attualmente n.147 del mondo, la russa ha ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo di Brisbane (6-12 gennaio) e dunque sarà da lì che l’avventura di Masha inizierà, determinata poi a ben figurare negli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio), primo Major dell’anno. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL Tennis giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA ... Leggi la notizia su oasport

