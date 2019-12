Tennis, inizia la stagione 2020! Dove giocheranno gli italiani nei primi tornei: Berrettini a Melbourne, Fognini in ATP Cup, Sonego a Doha, Sinner a Canberra (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una lunga storia Tennistica sta per prendere il via con il 2020, quando, il 3 gennaio, comincerà l’ATP Cup e, il 6 gennaio, prenderà il via l’ATP 250 di Doha, mentre le donne si divideranno tra i WTA International di Shenzhen e Auckland e il WTA Premier di Brisbane. Su quest’ultimo, peraltro, pende una polemica montata quando l’organizzazione del torneo si è vista costretta a Dover escludere i match femminili dal campo centrale fino a tutto mercoledì 8 gennaio, a causa della pesante presenza dell’ATP Cup; con sei top ten su dieci impegnate, è una situazione indubbiamente sgradita per l’associazione femminile. Ci sono parecchie differenze nelle scelte di preparazione dei giocatori italiani verso gli Australian Open, l’appuntamento principe del mese di gennaio (anche se finisce nei primissimi giorni di febbraio). Il numero 1 d’Italia, ma ... Leggi la notizia su oasport

AndySportNews : #Tennis #UltimaOra da @OA_Sport @andy_murray salta #AtpCup la nuova competizione a squadre che inizia il 3 gennaio… - AdesadesSanctis : RT @Lemonbowl1985: Inizia la seconda giornata di qualificazioni del Lemon Bowl! #tennis #lemonbowl #lemon20 - Alenize82 : RT @Lemonbowl1985: Inizia la seconda giornata di qualificazioni del Lemon Bowl! #tennis #lemonbowl #lemon20 -