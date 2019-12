Temptation Island Vip, Stefano Macchi, fidanzato di Anna Pettinelli: "Cecilia? Da single, l'avrei frequentata" (Di martedì 31 dicembre 2019) Il "Bella Patata sono io!" di Anna Pettinelli e la corsa a braccia aperte, con gli occhi al cielo e con il sorriso stampato sul volto di Stefano Macchi sono stati tra i momenti più rappresentativi della seconda edizione di Temptation Island Vip.Ironie a parte, però, Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica e, da quest'anno, presente nella commissione di canto ad Amici, come ricordiamo, ha sofferto molto per l'amicizia che il suo fidanzato Stefano ha instaurato, all'interno del resort Is Morus Relais, con la tentatrice Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani e di Luca Onestini e, quest'anno, di nuovo a Uomini e Donne come corteggiatrice di Carlo Pietropoli.Temptation Island Vip, Stefano Macchi, fidanzato di Anna Pettinelli: "Cecilia? Da single, l'avrei frequentata" 31 dicembre 2019 00:20. Leggi la notizia su blogo

