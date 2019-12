Televisione in lutto: terribile incidente aereo, muore giornalista di 30 anni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un aereo si è schiantato vicino al Lafayette Regional Airport, a circa 200 chilometri dalla città di New Orleans, negli Stati Uniti. Il bilancio è pesante: cinque sono le vittime, tra le quali la nota giornalista sportiva della Louisiana, Carley McCord. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il velivolo era da poco decollato quando è precipitato a pochi chilometri dall’aeroporto. E’ stato il marito di Carley a confermare alla Associated Press che la moglie, 30 anni, è tra le vittime dell’incidente: “Non mi sembra vero”, ha commentato. La giornalista ha collaborato con la ESPN3, oltre che con i New York Pelicans e i New Orleans Saints. L’aereo che si è schiantato era diretto ai playoff tra LSU, squadra di cui il suocero della dona era allenatore e Oklaoma.



