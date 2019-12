Sylvie Lubamba: "Voglio tornare a lavorare in tv. Ho rubato ma per aiutare la mia famiglia" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Vi ricordate di Sylvie Lubamba, divenuta famosa in tv grazie al programma condotto da Piero Chiambretti Markette? La sua fama incrementò sei anni fa, quando venne condannata a tre anni e nove mesi di reclusione per aver rubato del denaro - e nello specifico per aver speso ingenti somme di denaro pagate con carte di credito non sue. Sono ormai passati due anni da quando la soubrette è uscita dal carcere, ma in una lunga intervista in tv, ospite del programma Il Punto condotto su di una tv locale da Manila Gorio, ha rivelato che non sia ancora riuscita a tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, nonostante lo desideri fortemente: "In altre trasmissioni mi invitano ma non mi fanno parlare, qui Voglio dire tutta la verità. Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia, ma ora Voglio ricominciare da zero, Voglio tornare in tv da Piero Chiambretti. Se mi venisse offerta la ... Leggi la notizia su blogo

gossipblogit : Sylvie Lubamba: 'Voglio tornare a lavorare in tv. Ho rubato ma per aiutare la mia famiglia' - leonardometalli : @lubamba_sylvie @SylvieLubamba Mammona -