Sylvie Lubamba | “Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia”

Sylvie Lubamba e la voglia di tornare in tv dopo aver pagato il conto con la giustizia: "Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia" Sylvie Lubamba è tornata a raccontarsi in tv, nel programma Il Punto, condotto da Manila Gorio (AntennaSud). Sono passati circa due anni da quando la showgirl ha lasciato il …

