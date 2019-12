Superhot: la versione VR dell'ispirato shooter ha incassato oltre 2 milioni di dollari in appena una settimana (Di lunedì 30 dicembre 2019) Superhot VR, la versione in realtà virtuale dell'acclamato shooter continua ad andare abbastanza bene per lo studio indipendente Superhot Team.Il director of special projects Callum Underwood ha scritto su Twitter: "Superhot VR ha incassato oltre 2 milioni di dollari su tutte le piattaforme negli ultimi 7 giorni. Grazie giocatori!!"Questi numeri includono una stima delle vendite della versione PlayStation VR. Si tratta di stime, dunque, poiché i dati relativi alle vendite non sono ancora stati pubblicati, ma come Underwood afferma in un tweet successivo, "i nostri analisti IndieBI sono fiduciosi!"Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

