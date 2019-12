Suicide Squad | la risposta del regista a un fan che definisce il film

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Un utente Twitter'spazzatura', ecco ladelDavid Ayer all'attacco mentre è in lavorazione il reboot del, affidato a James Gunn.non è stato amato né dalla critica né dal pubblico, ilDavid Ayer si dimostra molto zen nella suaa un fan cheil"spazzatura" su Twitter. Mentre discuteva con un ammiratore dei tagli subiti dal personaggio dell'Incantatrice, David Ayers si è trovato a rispondere a un fan entrato a gamba tesa nella discussione su Twitter. L'utente Johnny Ferreira ha scritto ad Ayer: "Il tuoè spazzatura. Ogni bambino di 10 anni potrebbe far meglio con le sue action figure. La storia è spazzatura, la battaglia finale perfino peggio. Non farmi parlare del ...

