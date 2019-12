Sue Lyon, l’attrice muore a 73 anni divenne famosa per il suo ruolo di Lolita (FOTO) (Di lunedì 30 dicembre 2019) muore a 73 anni l’attrice Sue Lyon, resa celebre per aver interpretato Lolita nel film di Stanley Kubrick E’ scomparsa a 73 anni Sue Lyon, l’attrice diventata celebre per aver interpretato Lolita nel film di Stanley Kubrick. l’attrice è morta nella sua Los Angeles dopo aver lottato per una malattia. Tutti la ricordano per quel ruolo accattivante e sensuale, ma la Lyon ha interpretato altri ruoli altrettanto impegnativi e ha lavorato con professionisti del cinema internazionale. Fra le sue più belle interpretazioni non possiamo dimenticare quella in Una gota de sangre para morir amando di Eloy de la Iglesia. l’attrice ha anche preso parte a diversi film per la televisione, fra cui Arsenico e vecchi merletti di Robert Scheerer, I’ll Charge When I’m Ready, di Nathaniel Lande, Le donne preferiscono il vedovo di Don’t Push e Jerry Paris. (Continua dopo la FOTO) Sue Lyon Sue Lyon venne ... Leggi la notizia su kontrokultura

