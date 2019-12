Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nel corso dei primi undici mesi del 2019, laha immatricolato in Italia 2.396 vetture, con una quota di mercato dello 0,13% (dati Unrae). Ecco laal general manager sales dellaItalia.Può tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fate per il 2020? Nel corso del 2019, il settore delle auto aziendali si è parzialmente pulito da forzature (come le chilometro zero) che hanno caratterizzato e in parte sostenuto i volumi negli anni passati. Per quanto riguarda laItalia, che per scelta commerciale non forza le autoimmatricolazioni, il settore ha mantenuto il peso degli anni passati. Questo risultato è per noi estremamente positivo, se si considera che già nel primo trimestre dellanno corrente si era completato il sell-out delle vetture equipaggiate di motorizzazione diesel (fortemente ...

dinoadduci : Subaru - La nostra intervista a Nicola Torregiani -