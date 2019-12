Stefano Bollani cittadino onorario di Napoli: Io musicista grazie a Carosone (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il pianista e compositore Stefano Bollani è da oggi cittadino onorario di Napoli. Il conferimento della cittadinanza è stata decisa dalla Giunta comunale su proposta del sindaco, Luigi de Magistris, che ha accolto le istanze di tanti cittadini napoletani giunte a Palazzo San Giacomo. Un amore quello tra Bollani e Napoli nato diversi anni fa. «Mi sono innamorato di Napoli presto, a soli 11 anni quando, mentre abitavo in Piemonte, ho incontrato la musica di Renato Carosone che è stato il mio primo e unico modello. Imparai tutti i suoi pezzi sebbene in un napoletano molto improvvisato e gli mandai una cassetta. Purtroppo – ha aggiunto – non l’ho mai incontrato ma lui fu molto gentile e mi rispose consigliandomi di studiare il blues perché alla base di qualsiasi cosa io volessi fare nel mondo della musica». E proprio l’omaggio a Carosone sarà il filo conduttore ... Leggi la notizia su ildenaro

