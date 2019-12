Stefania Craxi: “Se Renzi avesse capito la lezione di mio padre sarebbe sempre garantista” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Senatore Stefania Craxi, è appena arrivata a Milano. A proposito, si dovrà aspettare altri venti anni per la città intestare una strada a suo padre?“Il sindaco Giuseppe Sala dice che bisogna dibattere, riflettere… Quali saggi dovrebbero esprimere un giudizio su Bettino Craxi. Ciò che ha fatto Craxi è sotto gli occhi di tutti. Poi se la cronaca di Milano non vuol dare questo riconoscimento a Craxi, ci penserà la storia. Di certo è una questione politica e non toponomastica”.Il prossimo 19 gennaio ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, a che punto sono i preparativi per l’evento che si svolgerà a Hammamet?“Centinaia di persone verranno dall’Italia e non solo a rendere omaggio a un grande italiano. Tra gli eventi, l’inaugurazione di una mostra fotografica sull’attività internazionale di Craxi, l’inaugurazione di un giardino pubblico sotto la medina ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Stefania Craxi: 'Se Renzi avesse capito la lezione di mio padre sarebbe sempre garantista' -… - laura_ceruti : RT @LupoDiPrateria: @pietrosirigu @NatMarmo @lucianonobili @ItaliaViva Cercate ogni pretesto, spulciate il web alla ricerca di ogni cazzata… - alexa5313 : RT @LupoDiPrateria: @pietrosirigu @NatMarmo @lucianonobili @ItaliaViva Cercate ogni pretesto, spulciate il web alla ricerca di ogni cazzata… -