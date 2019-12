Stasera in tv – Vasco Non Stop Live | le anticipazioni del 30 dicembre

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30, in prima serata su Canale 5 conNon: ecco tutte ledi oggi Questa sera, lunedì 30, da non perdere l’appuntamento con “Non018+019”, il music film di Pepsy Romanoff suRossi, la sua musica e il … L'articoloin tv –Non, ledel 30è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomnews : Vasco Rossi Non stop live: anticipazioni di stasera 30 dicembre - #Vasco #Rossi #live: #anticipazioni - lamescolanza : Canale 5, stasera andrà in onda 'Vasco Non Stop Live 018+019' - Radiomusikblog : E' arrivato anche il giorno della prima tv del Vasco NonStop Live 018+019: stasera tutti i sintonizzati!! -