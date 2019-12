Stasera Gioco In Casa | la maratona di concerti di Gianni Morandi a Bologna continua a

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019)anche a marzo la residency didi. Sono quattro i nuovi appuntamenti annunciati durante le vacanze di Natale che confermano il proseguimento delladidial Teatro Duse digioca in: salgono a 29 gli appuntamenti dal vivo dell'artista nell'intima cornice del Teatro Duse di. Partita lo scorso 1 novembre con un concerto sold out, la residency è proseguita per tutto il mese perre a dicembre. Il prossimo ed ultimo appuntamento dell'anno è quello in programma per la notte di San Silvestro, il 31 dicembre, dalle ore 21.30.festeggerà con in concerto l'ultima notte dell'anno. Ladiproseguirà anche a gennaio. Il 3,torna da vivo per una nuova ondata di live che procederà anche a febbraio e a marzo. I quattro nuovi eventi ...

