Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | Walt Disney World e Disneyland aggiungono i luoghi del

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo l'uscita di: L'di, l'attrazioneTours dei parchi a temaland è stata implementata con l'aggiunta deipresenti nel film. Con: L'di, arrivato al cinema lo scorso 18 dicembre, abbiamo avuto modo di visitare nuovie conoscere nuovi personaggi, tutti aggiunti alla famosa attrazioneTours, presente nei parchi a temaland.Tours è stata creata nel 1987, aggiornandosi costantemente seguendo il flusso degli episodi di, presentando diverse destinazioni estrapolate da tutte e tre le trilogie, per offrire agli ospiti una combinazione unica di esperienze ogni volta. Ad esempio, negli anni scorsiTours ha aggiunto il deserto di Jakku quando è uscito: Il risveglio della ...

zerocalcare : Non potendo fare una recensione vera, per ovvio conflitto emotivo, ho scritto le cose brutte, quelle medie e quelle… - lukethearcher : Sto pensando di dare un’altra possibilità a Star Wars solo per baby Yoda - exodusdragons : Star Wars: Ian McDiarmid sarà ancora Palpatine nel futuro della saga? -