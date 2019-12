Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, lo sceneggiatore nega che il film critichi Gli ultimi jedi (Di martedì 31 dicembre 2019) In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker c'è una battuta che i fan considerano una critica a Gli ultimi jedi, ma lo sceneggiatore ha smentito. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene delle battute e delle scene che alcuni fan hanno considerato un modo per andare contro quanto mostrato in Gli ultimi Jedi, ma ora il co-sceneggiatore Chris Terrio ha voluto smentire questa teoria. Chris Terrio, il co-sceneggiatore di Episodio IX, è stato infatti intervistato da The Hollywood Reporter e ha chiarito che non c'è nessun elemento del film ideato per andare contro il lavoro compiuto da Rian Johnson. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker c'è una battuta in cui si dichiara: "L'arma di un cavaliere jedi merita più rispetto". Terrio ha però sottolineato che non ... Leggi la notizia su movieplayer

Star Wars Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Star Wars