Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | il finale è stato deciso durante il montaggio del film?

Il finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, secondo una teoria dei fan sostenuta da alcune foto, sarebbe stato deciso durante il montaggio. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso i fan con il suo finale e online sono ora apparse molte teorie che sostengono si sia deciso l'epilogo della storia solo durante le fasi del montaggio, come dimostrerebbero delle foto. Se non avete ancora visto il film diretto da J.J. Abrams non proseguite con la lettura, la notizia contiene degli ! Gli ultimi mibuti di Episodio IX mostrano infatti Rey che arriva sul pianeta Tatooine dove è cresciuto Luke Skywalker. Il personaggio interpretato da Daisy Ridley nasconde nella sabbia le spade dei due figli di Anakin e poi dichiara a una donna ...

